The WeekndReprodução / Instagram

Publicado 17/07/2024 15:56 | Atualizado 17/07/2024 15:57

Rio - The Weeknd anunciou nesta quarta-feira (17) que fará um show único em São Paulo, no dia 7 de setembro. A apresentação acontece no estádio Morumbis e a pré-venda dos ingressos inicia na segunda-feira (22). Já a venda geral tem início na próxima quinta-feira (25).