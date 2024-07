Famosos marcam presença em festival de música no Rio

Rio - Diversos famosos marcaram presença na primeira noite do 90's Festival, nesta sexta-feira (19). O evento, que acontece na Marina da Glória, na Zona Sul, vai até domingo (21) e contará com shows de diversos estilos marcantes da década de 1990.

Entre as personalidades que aproveitaram a abertura do festival estão Rodrigo França, Tati Machado, Milhem Cortaz, Thayla Luz e Jean Marcel Gatti. A noite contou com shows de Gabriel O Pensador, Fernanda Abreu, Ed Motta, Cidade Negra, Buchecha, Valesca Popozuda, Furacação 2000 e DJ Malboro.

O festival continua neste sábado (20), com apresentações de Charlie Brown JR, Detonautas, CPM 22, Marcelo Falcão, Raimundos, Dread Lion, Ponto de Equilíbrio, Farofa Carioca e Baia. Já no domingo (21), Timbalada, É o Tchan, Daniela Mercury, Raiz do Sana, Mestre Ambrósio e Forroçacana encerram o evento.

