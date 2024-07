Ingra Soares e Zé Vaqueiro - Instagram / Reprodução

Ingra Soares e Zé VaqueiroInstagram / Reprodução

Publicado 20/07/2024 10:53

Rio - Zé Vaqueiro, de 25 anos, fez uma declaração para a mulher, a influenciadora digital Ingra Soares, durante um show realizado em Crato, no Ceará, na madrugada deste sábado (20). Esta é a segunda apresentação do cantor após a morte do filho, Arthur, de 11 meses , no dia 8 de julho."Queria mandar um beijo para o meu amor, que eu tenho certeza que está assistindo em casa. Chego já, viu. Te amo muito, você é a mulher mais incrível do mundo", disse o sertanejo, antes de começar a cantar "Vou te amar (Cigana)", da dupla Hugo Pena e Gabriel.Arthur, fruto do relacionamento do artista com Ingra, nasceu com uma malformação congênita causada pela síndrome da trissomia do cromossomo 13, também chamada de síndrome de Patau, e morreu após uma disfunção múltipla dos órgãos.