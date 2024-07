Paolla Oliveira - Instagram @paollaoliveirareal

20/07/2024

Rio - Paolla Oliveira publicou um vídeo no Instagram, nesta sexta-feira (19), para fazer uma denúncia. Segundo a atriz, estão usando sua voz e rosto, sem a sua permissão, em diversos conteúdos com inteligência artificial nas redes sociais.



"Disseminando informações falsas. Essa aí, por exemplo, é falando sobre um produto que eu nunca ouvi falar", comentou Paolla, exibindo alguns vídeos. "Divulgando jogos, falsas promoções e provavelmente outros absurdos que eu nem sei ainda".



A artista também alertou sobre o impacto da inteligência artificial e fez um apelo para que as pessoas questionem o conteúdo. "A gente não pode simplesmente ser manipulado assim. A gente não vai ser porque isso é muito sério. Vocês sabiam que até um acionamento jurídico nesses casos pode não ter eficácia? E não tem. Porque a gente não tem regras para falar sobre esse assunto", complementou. "A desinformação é uma das maiores ameaças que a gente tem pela frente".



Diversos famosos e fãs da artista comentaram a publicação, reforçando sobre a importância de criarem regras para o uso da tecnologia. "Tem que regulamentar", escreveu Camila Pitanga. "Muito importante seu posicionamento", comentou uma seguidora. "Que assustador", disse Monica Iozzi.