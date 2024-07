Bruna Gonçalves mostra resultado de cirurgia de redução de testa - Reprodução / Instagram

Publicado 23/07/2024 20:02

Rio - Brunna Gonçalves compartilhou com os seguidores o resultado da cirurgia de frontoplastia com avanço capilar, popularmente conhecida como redução de testa, feita há dois meses e nove dias. Nesta terça-feira (23), a dançarina mostrou como está a cicatriz e falou sobre o pós-operatório.

"Minha cicatriz está assim. Oh, já não tem mais nenhuma casquinha. Ela está um pouquinho avermelhada, o que é normal, fica assim até uns três meses. Está super de boa, sequinha", contou ela, que detalhou como está sendo o cuidado após a cirurgia.

"Eu lavo meu cabelo, umas duas vezes na semana, no máximo. Passo uma pomadinha duas vezes ao dia para clarear a cicatriz e tomo também um remedinho, que tem que tomar durante três meses. Eu estou no último mês dele, que é um remédio para fortalecer o cabelo. Eu estou liberada para prender o cabelo, mas não tão forte", disse Brunna, que contou estar evitando puxar o cabelo para trás.

Em seguida, a dançarina explicou que já está podendo colocar as perucas dela, mas que ainda está proibida de pegar sol. Sobre os pontos, Brunna disse que eles caíram sozinhos e as ondulações, que ficaram na cicatriz depois que retirou a tala, sumiram.

Brunna contou que precisou lixar a testa para fazer a redução. "Ela tinha dois ovos bem grandões, foi lixado, agora ela está mais retinha", explicou. A dançarina ainda aproveitou para rebater os comentários de quem comenta sobre a cicatriz. "Gente, calma! Só tem dois meses que eu operei e com certeza vai ficar mais fina, vai ficar imperceptível, vocês podem ter certeza", disse.

Após a cirurgia, a dançarina disse que perdeu a sensibilidade um pouco acima da linha da cicatriz. "Eu só não consigo sentir essa parte aqui da minha cabeça. Fica tudo dormente. Gente, dá um nervoso, porque coça muito. Só que você coça e não sente nada", contou.

Para finalizar, Brunna falou que não se arrepende de ter passado pela cirurgia: "Estou me sentindo muito mais livre, sem medo de andar na rua, bater um vento no meu cabelo e eu ficar toda hora escondendo a franja para não aparecer a testa, que era uma coisa que me deixava muito insegura".