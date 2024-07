Lívian Aragão e o pai, Renato Aragão - Reprodução do Instagram

Lívian Aragão e o pai, Renato AragãoReprodução do Instagram

Publicado 24/07/2024 08:44

Rio - Lívian Aragão, filha de Renato Aragão, falou sobre os rumores de que o pai não gosta de ser chamado de Didi, personagem do humorista em "Os Trapalhões", durante uma interação com os fãs no Instagram, nesta segunda-feira (22). A atriz negou que o artista se importasse em ser reconhecido desta maneira e pediu que as pessoas não reproduzissem essa mentira.

fotogaleria

"O que você acha do seu pai não gostar de ser chamado de Didi?", perguntou um usuário da rede social. "Essa foi uma das maiores mentiras já inventadas. Não faz nem sentido. Por que ele não gostaria de ser chamado de Didi? Um personagem que ele criou e representa com tanto orgulho há mais de 50 anos? Ele ama o Didi. Às vezes, as pessoas confundem as personalidades, já que Didi é um personagem e Renato é quem ele é. Até mesmo ele às vezes faz palhaçadas como o Didi", disse a atriz.

"Mas essa história de que ele não gosta que chamem ele de Didi é mentira e puro efeito manada. Então, da próxima vez que ouvirem alguém repetir essa mentira, por favor, desminta. Didi faz parte do Renato e o Renato faz parte do Didi", completou Livian.