Publicado 22/07/2024 08:04 | Atualizado 22/07/2024 09:07

Rio - O humorista Renato Aragão, de 89 anos, participou do programa "Domingão com Huck", da TV Globo, deste domingo (21), e se emocionou durante as homenagens que recebeu no quadro "Linha do Tempo". Logo ao chegar ao palco, o eterno "Didi Mocó" não conseguiu segurar às lágrimas com os aplausos da plateia.

"Muito obrigado, eu não mereço tudo isso. Você me deu uma noite maravilhosa. Nunca me lembrava de coisas tão maravilhosas que eu tinha feito. Algumas coisas erradas, eu peço desculpa... Mas, você estar me trazendo aqui... Eu estou em outro mundo!", falou Renato.



Dedé Santana, seu parceiro de "Os Trapalhões", foi pessoalmente se declarar ao amigo. "Meu querido Didi. Já faz mais de 60 anos que as nossas vidas se cruzaram, lembra? E desde aquele dia as nossas linhas do tempo passaram a andar juntas. Viramos reflexo um do outro, porque não tem Didi sem Dedé, e não tem Dedé sem Didi. Se sempre foi assim, por que hoje seria diferente?", disse.

Xuxa, Angélica, Fábio Porchat e Rafael Portugal foram outros nomes que participaram da homenagem. A filha caçula de Renato, Lívian Aragão, surpreendeu o pai ao cantar. O humorista também se emocionou ao assistir uma apresentação que integrou o espetáculo "Adorável Trapalhão".



Com quase 60 anos de carreira, o artista formou ao lado de Dedé, Mussum (1941-1994) e Zacarias (1934-1990), "Os Trapalhões". Renato, que também foi um dos criadores do "Criança Esperança", encerrou o contrato com a Globo em 2020, após 44 anos de parceria.