Amanda Spanner, a Bia de Peda - Catarina Ribeiro / Divulgação

Amanda Spanner, a Bia de Peda Catarina Ribeiro / Divulgação

Publicado 21/07/2024 06:00

Rio - Cria de Madureira, na Zona Norte do Rio, onde viveu até os 7 anos, Amanda Spanner é um dos destaques da série "Pedaço de Mim", da Netflix. A atriz de 28 anos intepreta Bia, que vive um grande amor com o DJ Inácio (Bento Veiga), filho de Silvia (Palomma Duarte) e deficiente visual. Os dois arrancam suspiros do público em meio a tanto suspense e drama da produção, protagonizada por Juliana Paes e Vladimir Brichta, e escrita por Angela Chaves. A artista comenta que a repercussão do casal é grande nas redes sociais.

fotogaleria

"Tem sido muito amorosa! As pessoas amam o casal, torcem, defendem. Acho que é porque eles despertam uma certa esperança. No amor, nas relações, nas pessoas... Conseguimos construir uma relação que inspira. É difícil escolher o caminho do amor hoje em dia, e ver um casal jovem comovendo assim é lindo. Gosto de saber que meu trabalho tocou as pessoas de alguma forma", vibra Amanda.

Bia e Inácio se conhecem em uma boate, onde ele tocava. Pouco tempo depois, começaram a se relacionar e viajam juntos. O namoro dá certo e o casal decide morar na casa de Silvia, uma obstetra que faz o tipo 'mãe super protetora' do DJ. Amanda comenta que nunca teve sogras com este perfil.

"Minhas sogras eram todas bem tranquilas... amo sogras, inclusive! (risos). Na série, eu acredito que a Bia tenta entender os motivos da Silvia, porque de alguma forma se identifica com ela. Mas, também quer viver sua vida com o Inácio e não vai abrir mão disso. Eu, Bento (Veiga) e Ana (Kutner, preparadora) discutimos muito isso na preparação, como a Silvia e a Bia eram parecidas", opina a artista, que também se assemelha em alguns aspectos com sua personagem.

"Acho que o que mais me conectou com a Bia foi o cuidado que ela tem com as pessoas que ama. Minha família e meus amigos são minha prioridade na vida e eu faço tudo por quem está comigo, assim como a Bia", entrega Amanda.

Questionada se já viveu um grande amor como o dos personagens, a atriz se diverte. "Digamos que não dei muita sorte...(risos)! Estou brincando, já vivi bons amores", afirma ela, que completa: "Mas acho que essa coisa do amor puro entra num lugar de idealização que eu não acredito muito. Para mim, amor é ação, é escolha... o que o torna mais palpável. O mais bonito dessa história é olhar para a relação dos dois como algo possível. Acho que todo mundo merece viver um amor assim".

O relacionamento duradouro de uma década de Inácio e Bia dá frutos. Após alugarem um apartamento, eles descobrem que serão papais e, no último capítulo da primeira temporada do audiovisual, conhecem a filha. Os próximos passos dos dois, no entanto, ainda são um mistério. "Seria lindo, mas não temos nenhuma informação sobre uma segunda temporada".

Trajetória

Amanda conheceu a arte com apenas dois anos de idade, quando praticou ballet. Ao longo da infância também fez jazz e sapateado, até os 13 anos. Ela diz que as atividades "desabocharam" sua criatividade, já que pensava em coreografias, figurinos, para apresentar números para a família, que não tem artistas. Após desistir da dança, iniciou um curso teatro e se apaixonou.

"Foi fugaz, tive certeza do que queria fazer para o resto da minha vida. Fui fazendo peças, cursos, compreendendo meu ofício, entrando com respeito e responsabilidade. Depois de uns bons anos estudando, fazendo peças e curtas e conciliando com outras atividades, me vi na pandemia, sem muita possibilidade de futuro. O futuro de um ator já é incerto naturalmente, mas naquelas circunstâncias ficou muito mais assustador", recorda.

Com o isolamento social, começou a pensar nos trabalhos que gostaria de fazer, ou nas histórias que gostaria de contar, e estudou bastante. "Sempre gostei de escrever, em 2019 lancei um livro de poesias. Na pandemia percebi que podia usar esse hábito para criar meus próprios projetos, foi aí que comecei a estudar roteiro. Fiz cursos, li livros, escrevi uma penca de coisas. Colocar minhas ideias no papel me faz ter algum lugar para canalizar tudo o que passa na minha cabeça. Escrevi alguns curtas, dois já foram filmados, o primeiro deles foi finalista dos festivais Roma Short Film Festival e New Wave Short Film Festival e o segundo está em finalização".

Chegada transformadora de Bia

Enquanto desenvolvia seus projetos, Amanda recebeu o convite para participar de "Pedaço de Mim", o que a fez mudar os pensamentos em relação ao futuro da carreira de atriz. "A Bia chegou para mim em um momento delicado. Estava bem desmotivada, pensando em desistir... Lembro de conversar com um amigo e dizer que não sabia por quanto tempo mais conseguiria manter a decisão de ser atriz. Mas toda vez que eu penso em desistir, alguma coisa me traz de volta. Não sei explicar", lembra.

Foi, então, que ela recebeu a ligação de Ciça Castello. "Ela me ligou e contou que estava fazendo a produção de uma série, e que tinha pensado em mim para uma personagem. Quando recebi o roteiro e li todos os episódios, fiquei encantada. Primeiro porque o trabalho da Angela Chaves e todos os roteiristas envolvidos (Marina Silva, Laura Rissin, Guilherme Vasconcelos e Juliana Saba) são primorosos, e segundo porque a Bia é apaixonante. A Bia não só me modificou internamente, como me devolveu a fé na caminhada. Eu gosto de como ela é firme das suas decisões, mesmo que isso gere desconforto. É uma coisa que eu tento roubar dela, porque minha tendência é querer agradar a todo mundo", admite.

Sucesso estrondoso