Duda Beat leva pote para fazer 'marmita' no programa de Ana Maria Braga - TV Globo / Reprodução

Duda Beat leva pote para fazer 'marmita' no programa de Ana Maria BragaTV Globo / Reprodução

Publicado 18/07/2024 12:26 | Atualizado 18/07/2024 12:27

Rio - Duda Beat participou do 'Mais Você', da TV Globo, desta quinta-feira (18) e surpreendeu ao chegar no estúdio carregada de potes e fazer uma "marmita" para levar a comida para casa. A cantora voltou ao programa a convite de Ana Maria Braga , após reclamar de não ter desfrutado do café da manhã na sua última participação, em setembro do ano passado.Na ocasião, a artista foi recebida com a Luísa Sonza, que tinha acabado de terminar o namoro com o influenciador Chico Moedas. "Ela estava muito chateada, e as redes sociais só falavam disso. Aí, no meio da entrevista, a Luísa leu um texto abrindo o coração para aquela situação. Eu fiquei muito emocionada, afinal era uma situação delicada e precisava ser tratada com carinho", lembrou Ana Maria, antes de anunciar a entrada de Beat no programa desta quinta-feira (18).A revelação de Duda Beat foi feita durante uma entrevista ao programa 'De Frente com Blogueirinha'. "O que eu fico mais trista nesse dia é não ter comido nada naquela mesa. Tinha um banquete ali para a gente, e eu não pude comer nada porque estavam as duas chorando. E eu assim: 'posso tomar um café aí, galera'", confessou a cantora, rindo da situação.Ao chegar à nova visita no 'Mais Você', a artista divertiu a anfitriã e o Louro Mané com os potes. "Daqui vou direto para o Recife e vou levar lá para casa, para painho e mainha", brincou Duda. Ana Maria logo a questionou: "Quando você vai para a casa de visita você entra assim?". E cantora respondeu bem-humorada: "Óbvio. Para comer no outro dia".A cena repercutiu nas redes sociais. "A Duda Beat fazendo o rapa na mesa de café da manhã da Namaria! Socoooorrrooo! Gente como a gente", escreveu uma internauta no X, antigo Twitter. "A Duda Beat representa demais. Só podia ser artista nossa, do Recife", comentou um conterrâneo.