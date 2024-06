Ana Maria Braga convida Duda Beat para café da manhã no Mais Você - Reprodução do Instagram

Publicado 27/06/2024 11:07

Rio - Ana Maria Braga usou o Instagram, nesta quarta-feira (26), para mandar um recadinho para Duda Beat após a cantora dizer que não conseguiu desfrutar do café da manhã do "Mais Você", durante sua participação no programa no ano passado, já que na ocasião Luisa Sonza anunciou o término de seu namoro com Chico Moedas, e a cantora e apresentadora foram às lágrimas.

"Oi, Duda! Eu vim aqui, primeiro, para te chamar de 'Bixinho'. Segundo, te escutei falando que você veio aqui, com a Luísa Sonza, que a gente adora, minha amiga... Foi um momento bem especial, né? Você disse que adoraria estar aqui, a única coisa foi que não comeu nada. Então vamos combinar o seguinte: conta pra mim o que você quer comer, que nós vamos preparar uma mesa especial só para você", disse Ana.

Na legenda, a apresentadora escreveu: "Vimos o vídeo aqui, e morri de dó que você não comeu nada naquele dia. Me conta o que você mais gosta de comer que vamos montar uma mesa para você. Tá bom?". Nos comentários, Duda reagiu: "Não acredito! Pode ser uma mesa beem nordestina, de São João, Namaria, que eu vou amar".

Em entrevista recente ao "De Frente com Blogueirinha", Duda comentou sua participação no "Mais Você", na época, e revelou uma tristeza. "Posso falar o que eu mais fico triste desse dia? Olha, eu não fiquei tão triste porque a Ana Maria Braga esqueceu o meu nome, mas de não ter comido nada naquela mesa. Foi f*da. Tinha um banquete ali para a gente e eu não pude comer nada. Porque estavam as duas chorando e eu assim 'posso tomar um café aqui, galera?'", afirmou.