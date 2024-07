Poster da série 'Senna', com Gabriel Leone - Divulgação

Publicado 18/07/2024 10:34

Rio - A Netflix divulgou nesta quinta-feira (18) a data de estreia de 'Senna', série sobre a vida e carreira de Ayrton Senna. A produção, estrelada pelo ator Gabriel Leone, de 30 anos, que atuou na novela "Velho Chico" (2016), na TV Globo, chegará à plataforma de streaming no dia 29 de novembro.

Em seis episódios, 'Senna' vai contar, pela primeira vez na ficção, a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas de um dos maiores pilotos de Fórmula 1, que morreu aos 34 anos. A história começa mostrando o início da carreira automobilística até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino.

Além disso, a minissérie aborda a relação do piloto com personalidades importantes, como Galvão Bueno, vivido pelo humorista Gabriel Louchard, e Xuxa, interpretada pela atriz e modelo Pâmela Tomé. A história também tem no elenco Alice Wegmann (Lilian, primeira mulher de Ayrton), Camila Márdila (Viviane Senna, sua irmã), Christian Malheiros (Maurinho, amigo do piloto), Hugo Bonemer (Nelson Piquet), Julia Foti (Adriane Galisteu), Kazuhiro Muroyama (Soichiro Honda), Marco Ricca (Miltão, pai de Ayrton), Nicolas Cruz (Leonardo, seu irmão), Rodrigo Veloso (Flávio, cunhado) e Susana Ribeiro (Zaza, mãe de Ayrton).

Com direção geral de Vicente Amorim, 'Senna' é produzido pela produtora Gullane e escrito por Álvaro Campos, Gustavo Bragança, Rafael Spínola, Thais Falcão e Álvaro Mamute.