João Pedro lamenta a morte da filhaReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 16/07/2024 11:30 | Atualizado 16/07/2024 11:35

Rio - A emoção rolou solta no capítulo de "Renascer", da TV Globo, na noite desta segunda-feira (15). A filha de João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giulia Buscaccio) morreu durante o parto - uma cesária de emergência. Ao receber a notícia do falecimento da bebê, o filho de José Inocêncio foi aos prantos e recebeu o consolo de Morena (Ana Cecília Costa).

fotogaleria

Logo em seguida, no banheiro, João se desesperou, gritou e socou o espelho. Ele foi amparado por Deocleciano (Jackson Antunes). "Isso não pode ter acontecido comigo. Isso não é justo", disse o jovem, chorando. "Você não vai sofrer essa dor todos os dias da sua vida. Vai chegar uma hora que você vai ter compreensão, assim como seu pai teve", afirmou Deocleciano.

Depois, o jovem conversou com Sandra. "Parece que o ódio entre os nossos pais venceu... Um filho entre uma Coutinho e um Inocêncio não ia vingar", lamentou ela, que também recebeu o apoio da mãe Iolanda (Camila Morgado) no momento de dor.

Ainda no hospital, ao se despedir da filha, o filho de Inocêncio deu o nome da bebê de Maria Santa, o mesmo de sua mãe, que morreu durante seu parto. "Não tive a chance de lhe conhecer, de sentir seu cheiro, de ter um tempinho com você. Você se chama Maria Santa. Eu lhe amo", declarou, emocionado.

Abalado com a perda da filha, João Pedro teve um devaneio com a mãe, Maria Santa (Duda Santos). Ela apareceu com a filha dele nos braços. "Mainha", disparou jovem. "Sô eu, João, meu amô", respondeu Santinha. Ela comentou que foi buscar a neta e disse que ele precisa deixar a bebê partir. "Ela plantou esse amô em seu peito... cuide dele... e cuide de plantá esse amo no peito de Sandra também!", afirmou. Após o encontro com a mãe, ele adormeceu.

A sequência comoveu a web e os internautas elogiaram a atuação de Juan Paiva. "Meu Deus que capítulo é esse, só sei chorar", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "Juan Paiva sinistro nessa cena quebrando o espelho", declarou outro. "Que cenão, que atuação. Juan Paiva realmente o ator do ano", disse uma terceira pessoa.

Confira as cenas: