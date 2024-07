Artur (Túlio Starling) cuida do pai, Ariosto (Eduardo Moscovis) - Divulgação / TV Globo

Publicado 15/07/2024 15:22

Rio - Após cair do cavalo e bater a cabeça durante um passeio com Zefa Leonel (Andrea Beltrão), Ariosto será resgatado pelo filho Artur (Túlio Starling), sob um grande temporal, e levado para o Rancho Fundo. O engenheiro ficará desesperado com a possibilidade de perder o pai, que permanece inconsciente por conta da perda de sangue. As cenas estão previstas para irem ao ar nesta terça-feira (16), em "No Rancho Fundo", da TV Globo.

Artur será envolvido por diversas recordações, enquanto cuida de Ariosto, e dirá que ama o pai mesmo que esse sentimento não seja igual, e que vai estará sempre ao lado dele. Acariciando o rosto do dono da mineradora, Artur implora que ele acorde para que possam viver muitas histórias juntos.

Zélia Noronha chega a Lapão da Beirada

Em cenas estão previstas de irem ao ar a partir de sábado (20), a ex-noiva de Artur (Túlio Starling), Zélia Noronha (Leticia Salles) retorna à Lapão da Beirada depois de muitos anos, a pedido de Marcelo Gouveia, com quem teve um caso no passado. A intenção dela é afastar o filho de Ariosto de Quinota (Larissa Bocchino). O encontro entre Zélia e o casal acontecerá no Grande Hotel São Petersburgo, onde ela está hospedada.