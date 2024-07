Aos 88 anos, jornalista José Hamilton Ribeiro surpreende ao participar do ’Globo Rural’ - Reprodução de vídeo

Publicado 14/07/2024 12:51 | Atualizado 14/07/2024 12:56

Rio - José Hamilton Ribeiro, de 88 anos, surpreendeu o público ao participar de uma reportagem do "Globo Rural", da TV Globo, na manhã deste domingo (14). O jornalista já foi repórter e editor da atração e está aposentado das atividades da televisão há quatro anos.



"Tenho ficado mais em Uberaba, na fazenda", disse José Hamilton. Em seguida, ele falou que têm muitas lembranças das reportagens, em especial das que fez no Pantanal. Ao ser questiono pelo repórter Nélson Araújo se está totalmente aposentado, ele respondeu: "Hoje, total. A preguiça dominou", brincou o veterano aos risos.

Recentemente ele foi até São Paulo para o relançamento do seu livro "O Gosto da Guerra", em que falou de sua experiência na reportagem de cobertura da Guerra do Vietnã, que fez para a extinta revista "Realidade" em 1968. Durante o trabalho, ele perdeu uma das pernas ao pisar numa mina terrestre.O jornalista iniciou a carreira na Rádio Bandeirantes. Na TV Globo, ele também fez reportagens para o "Fantástico" e "Globo Repórter". Na mídia impressa, escreveu para o jornal "Folha de S. Paulo" e revista "Quatro Rodas". Além disso, é autor de 15 livros.Os espectadores reagiram após a aparição do veterano na atração. "Acordar, ligar a TV e ver o José Hamilton Ribeiro é sinal de um bom domingo", escreveu um usuário do X, antigo Twitter. "Esse cara é um monstro do jornalismo. As reportagens dele são sinônimos de qualidade! Mas ele está aposentado, curtindo o merecido descanso", expressou outro usuário das redes sociais.