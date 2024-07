'Renascer': Intérpretes de Buba, José Augusto e Décio gravam em Ipanema

Rio - Os atores Gabriela Medeiros, Renan Monteiro e Miguel Rômulo foram flagrados gravando algumas cenas da novela "Renascer", da TV Globo, na Praia de Ipanema, na Zona Sul.

No folhetim das nove, Gabriela interpreta Buba, que se relaciona com José Augusto, vivido por Renan Monteiro, após a morte de José Venâncio (Rodrigo Simas). Já o ator Miguel Rômulo entrou na trama como Décio, irmão de Buba.

Além de gravarem, os atores foram paparicados por fãs que passavam pelo local. E Gabriela precisou lidar com a areia nos sapatos para seguir com as filmagens.

Relatar erro