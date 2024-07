Pedro Lins conta que desligou ligação de diretora da Globo: ’Achei que era trote’ - Reprodução de vídeo

Pedro Lins conta que desligou ligação de diretora da Globo: ’Achei que era trote’Reprodução de vídeo

Publicado 11/07/2024 08:00 | Atualizado 11/07/2024 08:04

Rio - O apresentador Pedro Lins tomou café da manhã com Ana Maria Braga, no "Mais Você", da TV Globo, nesta quarta-feira (10), e contou como foi sua reação quando recebeu o convite para trabalhar na filial da emissora em Recife, Pernambuco.



"Tomei um susto quando recebi a ligação. Eu recebi a ligação e pensei: 'Deve ser um trote'. Falando que era da TV Globo, né? Achei que era um trote e falei: 'gente, desculpa, eu estou cansado'. E desliguei o telefone. Aí ela ligou de novo: 'Oi, Pedro. Eu sou a diretora da Globo. E eu falei: 'Ah, desculpa, caiu a ligação", relembrou o comunicador sobre o telefonema de Jô Mazzarollo.

fotogaleria

Ele também falou sobre o início da carreira profissional e quando começou na emissora. "No meu primeiro trabalho eu tinha 18 anos já, antes eu fiz estágio e Jovem Aprendiz. Meu primeiro trabalho foi como monitor de informática em um projeto social em Olinda. Depois fui estudar Letras. (...) Entrei na Globo em janeiro de 2014. Comecei na reportagem, depois da reportagem fui para o 'Globo Comunidade' apresentando e depois assumi o 'Bom Dia Pernambuco', que era o telejornal (que ia ao ar) toda a manhã, por duas horas e meia, ao vivo", disse. Pedro assumiu o comando do "Pequenas Empresas & Grandes Negócios" em maio deste ano. "Um trabalho feito em equipe para levar o espírito empreendedor do brasileiro", celebrou o jornalista nas redes sociais, quando estreou a atração.