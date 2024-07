Cobrado por internautas, âncora da GloboNews explica situação de funcionária que ’invadiu’ programa - Reprodução de vídeo / Instagram

Cobrado por internautas, âncora da GloboNews explica situação de funcionária que ’invadiu’ programaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 10/07/2024 12:38 | Atualizado 10/07/2024 12:42

Rio - A GloboNews virou assunto nas redes sociais depois que uma funcionária da limpeza surgiu no cenário e interrompeu o programa ao vivo "Em Pauta" . Após internautas especularem sobre as "consequências" e cobrarem uma resposta, o âncora Marcelo Cosme utilizou as redes sociais, na noite desta terça-feira (9), para explicar que a colega não será desligada da empresa."O Brasil pediu e aí está ela!!! Rosana! A mais nova comentarista do 'Em Pauta'. Obrigado Rosana pelo carinho. Sigam ela", escreveu o âncora na legenda do vídeo, onde aparece ao lado da funcionária.