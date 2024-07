Sonia Abrão critica Bruna Biancardi por reatar com Neymar: ’Burrice’ - Reprodução de vídeo / Reprodução Instagram

Sonia Abrão critica Bruna Biancardi por reatar com Neymar: ’Burrice’Reprodução de vídeo / Reprodução Instagram

Publicado 10/07/2024 10:01 | Atualizado 10/07/2024 10:04





"Cantou música para ela dizendo 'nosso amor que lute'. Ela que vai lutar sozinha por esse amor. A gente não está querendo tirar as ilusões analisando friamente. Mas precisa ter muita coragem ou pouco amor próprio para topar uma reconciliação com Neymar. Minha mãe falava: 'errar é humano, errar duas vezes é burrice', então, fica a mensagem", disparou a comunicadora. Rio - A apresentadora Sonia Abrão criticou a influenciadora digital Bruna Biancardi por reatar o relacionamento com Neymar , durante o programa "A Tarde É Sua", da RedeTV, desta terça-feira (9), devido o histórico de infidelidade do jogador de futebol."Cantou música para ela dizendo 'nosso amor que lute'. Ela que vai lutar sozinha por esse amor. A gente não está querendo tirar as ilusões analisando friamente. Mas precisa ter muita coragem ou pouco amor próprio para topar uma reconciliação com Neymar. Minha mãe falava: 'errar é humano, errar duas vezes é burrice', então, fica a mensagem", disparou a comunicadora.

fotogaleria

Durante o programa foi relembrado alguns episódios de infidelidade do atleta, incluindo na véspera do Dia dos Namorados. Também foi citado que o atacante teria sido pai mais uma vez, já que na última semana nasceu Helena, filha de Amanda Kimberly, com quem ele supostamente teve um caso, enquanto Bruna estava nos últimos momentos da gestação. O craque e Biancardi são pais de Mavie, de 9 meses. Durante o programa foi relembrado alguns episódios de infidelidade do atleta, incluindo na véspera do Dia dos Namorados. Também foi citado que o atacante teria sido pai mais uma vez, já que na última semana nasceu Helena, filha de Amanda Kimberly, com quem ele supostamente teve um caso, enquanto Bruna estava nos últimos momentos da gestação. O craque e Biancardi são pais de Mavie, de 9 meses.