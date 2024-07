Andrea Beltrão e Debora Bloch em 'No Rancho Fundo' - Globo / Divulgação

Publicado 09/07/2024 13:17

Rio - A TV Globo mudou a programação do horário nobre para exibir jogos do futebol europeu. Segundo comunicado da emissora, nesta terça-feira (9), "No Rancho Fundo", novela das seis, e a "Sessão da Tarde serão trocadas pela transmissão da partida entre Espanha e França, na semifinal da Eurocopa, a partir das 15h45.

Esta não é a única alteração no horário nobre da emissora. O capítulo de "Renascer", folhetim das nove da Globo, será adiantado, dando lugar ao torneio sul-americano, com o jogo entre Argentina e Canadá, às 20h45.

As mudanças seguem na quarta-feira (10), colocando o remake escrito por Bruno Luperi ainda mais cedo, antes do jogo entre Colômbia e Uruguai pela Copa América, que começa às 20h30.

Vale lembrar que caso haja prorrogação nos jogos, a grade do horário nobre do canal poderá sofrer mais alterações.