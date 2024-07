Funcionária da limpeza comete gafe e entra em frente às câmeras ao vivo; assista - Reprodução de vídeo

Publicado 09/07/2024 08:48 | Atualizado 09/07/2024 09:05

Rio - Uma funcionária da limpeza surgiu no cenário e interrompeu o programa ao vivo "Em Pauta", da GloboNews, na noite desta segunda-feira (8). A situação aconteceu enquanto o apresentador Marcelo Cosme conversava com o jornalista Gerson Camarotti, um dos correspondentes no telão.

Assim que a funcionária apareceu, a imagem foi cortada para Camarotti. Em seguida, Cosme explicou o ocorrido. "É uma moça que entrou para me ajudar. Mas não tem problema. A gente já pediu pra ela chegar um pouquinho para o lado ali, porque a gente está no ar", disse o jornalista.

A cena viralizou e internautas reagiram. "Tadinha, espero que não demitam ela", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "Ela na sua inocência nem esquentou a cabeça em aparecer na apresentação do programa. Espero que não sofra retaliações", escreveu outro seguidor. "E nasce uma estrela", brincou uma terceira pessoa. "A gente ama as tia da limpeza", declarou um usuário das redes sociais.

Assista: