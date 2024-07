No Domingão, Juliano Floss se declara para Marina Sena - Reprodução

No Domingão, Juliano Floss se declara para Marina SenaReprodução

Publicado 07/07/2024 15:44 | Atualizado 07/07/2024 15:45

Rio - Juliano Floss não escondeu que está apaixonado e se declarou para Marina Sena, neste domingo (7), no "Domingão com o Huck", da TV Globo, durante a final da "Dança dos Famosos". O influenciador, que ficou em sexto lugar na disputa, assumiu o relacionamento com a cantora na última quarta-feira (3)