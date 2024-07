Priscila Fantin e Rolon Ho conquistaram o primeiro lugar da 20ª temporada - TV Globo / João Miguel Júnior

Publicado 07/07/2024 10:31

Rio - Está chegando ao fim a edição de 2024 do 'Dança dos Famosos', quadro de sucesso do programa 'Domingão com Huck', da TV Globo. Neste domingo (7), o grande vencedor será conhecido. Ainda estão na disputa os casais Tati Machado e Diego Maia, Amaury Lorenzo e Camila Lobo, e Lucy Alves e Fernando Perotti.

Nas últimas 20 edições, o pódio foi liderado por mulheres, apenas oito homens conquistaram o primeiro lugar. A atriz Paolla Oliviera é a única bicampeã do quadro. Relembre todos os campeões do 'Dança dos Famosos':

Na primeira temporada, em 2005, Karina Bacchi e Fabiano Vivas foram os campeões, seguidos por Alexandre Barillari e Aline Pyrrho em segundo e Daniela Escobar e Edson Carneiro em terceiro.

Em 2006, na segunda temporada, Juliana Didone e Leandro Azevedo ficaram no lugar mais alto do pódio. Kelly Key e Marcelo ficaram em segundo e Pedro Bismarck e Nana Nassif em terceiro.

No mesmo ano, aconteceu a terceira temporada, marcada pela vitória do primeiro homem: o ex-atleta Robson Caetano e Ivonete da Silva. Stephan Nercessian e Michele conquistaram o segundo lugar e Babi Xavier e Hélio o terceiro.

Em 2007, Rodrigo Hilbert e Priscila Amaral foi o casal vencedor. Elaine Mickely e Átlia Amaral ficaram em segundo e Carmo Dalla Vecchia e Adriana Mattos em terceiro lugar.

Ainda em 2007, Christiane Torloni e Álvaro Reis conquistaram o lugar mais alto do pódio, sendo seguidos por Rafael Almeida e Jaqueline Fernandes, e Samara Felippo e João Ricardo, no segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Dois anos depois, na terceira temporada, em 2009, Paolla Oliveira conquistou sua primeira vitória, com tila Amaral. Leandro Hassum e Tamara Fuchs ficaram em segundo lugar e Jônatas Faro e Priscila Maris em terceiro.

Em 2010, na sétima temporada, Fernanda Souza e Alexandre Porcelapós foram os campeões. Sheron Menezzes e Marcelo Granjeiro ficaram em segundo lugar. André Arteche e Nana Nassif saíram em terceiro.

Na oitava temporada, em 2011, o primeiro lugar foi de Miguel Roncato e Ana Flávia Simões. Nelson Freitas e Carol Agnelo, e Odilon Wagner e Roberta Appratti ficaram em segundo e terceiro, respectivamente.

Em 2012, na nona temporada, Rodrigo Simas e Raquel Guarani foram os grandes vencedores, seguidos de Claudia Ohana e Patrick Carvalho no segundo lugar, e Bárbara Paz e Maurício Wetzel em terceiro.

Em 2013, na décima temporada, Carol Castro e Leandro Azevedo foram os campeões, seguidos de Bruna Marquezine e Átila Amaral em segundo e Tiago Abravanel e Brennda Martins em terceiro lugar.

Na 11ª temporada, em 2014, Marcello Melo Jr. e Ana Paula Guedes ficaram em primeiro lugar, enquanto Paloma Bernardi e Patrick Carvalho, e Juliana Paiva e Átila Amaral ficaram em segundo e terceiro, respectivamente.

Em 2015, na 12ª temporada, Viviane Araujo e Rodrigo Oliveira conquistaram o lugar mais alto do pódio. Arthur Aguiar e Tati Scarletti ficaram em segundo lugar e Mariana Santos e Élcio Bonazzi em terceiro.

Felipe Simas e Carol Agnelo foram os campeões da 13ª temporada, em 2016. Sophia Abrahão e Rodrigo Oliveira, e Rainer Cadete e Julia Valcézia ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Em 2017, na 14ª temporada, Maria Joana e Reginaldo Sama subiram ao lugar mais alto do pódio, seguidos de Lucas Veloso e Nathália Melo em segundo e Nicolas Prattes e Mayara Araújo em terceiro.

Na 15ª temporada, em 2018, foi a vez de Leo Jaime e Larisa Parison subirem ao lugar mais alto do pódio. Erika Januza e Elias Ustariz conquistaram o segundo e Dani Calabresa e Reginaldo Sama o terceiro lugar.

Em 2019, o ex-BBB Kaysar Dadour e Mayra Araújo foram os campeões. Dandara Mariana e Daniel Norton, e Jonathan Azevedo e Tati Scarletti ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Na 17ª temporada, em 2020, Lucy Ramos e Reginaldo Sama conquistaram o primeiro lugar, enquanto Danielle Winits e Fernando Schellenberg ficaram em segundo e Giullia Buscacio e Danniel Navarro em terceiro.

Em 2018, na 18ª temporada, no "Super Dança dos Famosos", em 2021, Paolla Oliveira conquistou o bicampeonato, ao lado de Leandro Azevedo. Dandara Mariana e Diego Maia ficaram em segundo e Felipe Simas e Nathalia Ramos em terceiro lugar.

Vitória Strada e Wagner Santos foram os campeões da 19ª temporada, em 2022. Ana Furtado e Leandro Azevedo ficaram em segundo lugar e Vitão e Gabe Cardoso em terceiro.

Em 2023, Priscila Fantin e Rolon Ho conquistaram o primeiro lugar da 20ª temporada. Enquanto isto, Carla Diaz e Diego Basilio ficaram em segundo e Rafa Kalimann e Fernando Perrotti em terceiro lugar.