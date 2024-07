Gabriela Prioli grava o novo programa, Sábia Ignorância - Kelly Fuzaro / GNT

Publicado 04/07/2024 13:48

Rio - Gabriela Prioli começou a gravar, em São Paulo, seu novo programa no GNT, "Sábia Ignorância", com previsão de estreia para o dia 22 de julho. A atração promoverá debates, de forma descontraída, sobre assuntos relevantes para a sociedade - como solidariedade, carreira e gênero - e será exibida semanalmente, às segundas, às 21h45. Artistas como Duda Beat, Giovanna Ewbank, Pepita e Rafa Kalimann estão entre as convidadas confirmadas.

"Com uma abordagem leve e dinâmica, exploramos temas relevantes que permeiam a vida de todos. Cada gravação tem sido uma jornada de diversão e aprendizado para mim. Estou convencida de que os espectadores em casa também se envolverão nessa experiência. Afinal, não há nada melhor do que aprender enquanto nos divertimos", afirma Prioli.

A cada episódio, a apresentadora receberá dois convidados para um mergulho em temas universais, uma celebridade e um especialista do tema. As pautas debatidas no programa se estendem também nas redes sociais, com conteúdos inéditos, trazendo reflexões e dinâmicas bem-humoradas, mostrando que conhecimento e leveza também podem andar juntos.