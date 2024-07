João Silva estreia no comando do Programa do João, na Band, neste sábado - Renato Pizzutto / Divulgação

Publicado 02/07/2024 13:47

Rio - Filho de Faustão, João Silva vai estrear nas noites de domingo, na Band, a partir do próximo mês. O "Programa do João" deixará de ir ao ar aos sábados, às 20h30, e passará a ser transmitido aos domingos, na faixa das 22h às 23h30. A informação foi divulgada pela emissora através de um comunicado, nesta segunda-feira (1).

De acordo com a nota, "essa mudança estratégica reflete um desejo antigo do apresentador de ocupar um espaço na grade dominical, considerado um momento afetivo para o telespectador brasileiro. O domingo é tradicionalmente visto como o dia da família, quando muitos estão em casa se preparando para a semana que se inicia. A emissora acredita que essa alteração proporcionará uma conexão ainda mais forte com o público, reforçando os laços de carinho e fidelidade que já existem com sua audiência".



A Band também ressalta que a mudança do dia e horário da atração representa uma "vitória em termos de programação, mas também um sucesso comercial".