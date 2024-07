Jonathan Azevedo relembra início de O Jogo que Mudou a História: Fase muito difícil - Reprodução de vídeo

Jonathan Azevedo relembra início de O Jogo que Mudou a História: Fase muito difícil

Publicado 02/07/2024 10:45 | Atualizado 02/07/2024 10:59

Rio - O ator Jonathan Azevedo participou do programa "Papo de Segunda", do GNT, nesta segunda-feira (1), e relembrou o momento delicado que estava passando na vida pessoal quando recebeu o convite para fazer parte do elenco da série "O Jogo que Mudou a História", do Globoplay.



"Eu estava numa fase difícil, minha perna tinha acabado de sofrer um acidente. E aí o [José] Junior [criador e produtor] me ligou e perguntou se eu queria fazer a série. Eu queria fazer mas precisava me recuperar, e a Globo Filmes e a Globo me deram a oportunidade de fazer mesmo estando daquela forma delicada [...] Chegava lá de muletas, tinha uma equipe maravilhosa, que cuidou de mim e estava numa fase muito difícil. Só pensava no meu filho, que tinha acabado de nascer. Queria estar com ele, mas tinha que trabalhar porque era o futuro dele", relembrou o artista, se referindo a Matheus, que veio ao mundo em outubro de 2019.