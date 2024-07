Otávio Augusto fala sobre relação com a mulher, Cristina Mullins - Reprodução

Otávio Augusto fala sobre relação com a mulher, Cristina MullinsReprodução

Publicado 02/07/2024 19:45

Rio - Otávio Augusto foi um dos convidados do "Sem Censura", da TV Brasil, nesta terça-feira (2). Durante o papo comandado por Cissa Guimarães, o ator refletiu sobre sua profissão e a importância do teatro em sua vida, e também comentou sobre a relação com sua mulher, Cristina Mullins, com quem está junto há 38 anos.

fotogaleria

Ao ser questionado se fica tímido com elogios na profissão, o artista brincou: "Na verdade, eu não sei o que eu sou, Cristina sabe mais do que eu". Cissa, então, perguntou há quanto tempo os artistas estão juntos. "Ah, não sei. Ela que me fala. Ela me surpreende de vez em quando. 'Ah, quantos anos fazem?' 'Tantos anos', pronto", disse.

Amor pelo teatro

Em cartaz com a peça "A Tropa", ao lado de Alexandre Menezes, Daniel Marano, Alexandre Galindo e André Rosa, na Zona Sul do Rio até o fim de outubro deste ano, Otávio ressaltou a importância do teatro em sua vida.

"Para mim, eu não posso ficar sem fazer teatro. Isso é para mim é meu alimento intelectual, físico, tudo", afirmou o artista que ainda revelou que não queria descansar durante a temporada. "Para mim, faz falta. Eu não sei, uma coisa de cabeça", complementou.

Otávio revelou ainda que não sabe o motivo de ter escolhido sua profissão. "Eu não sei até hoje porquê eu fui ser ator. Mas foi o acaso, assim, uma coisa absurda. Eu trabalhava em uma companhia de seguro, entendeu?", relembrou. O ator contou ainda que um colega do trabalho também fazia rádio teatro. "Me levou para ver e eu nunca mais parei", relatou.