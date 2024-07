André Severiano elogia Cesar Tralli ao compará-lo antes e depois de 30 anos - Reprodução/Globo

Publicado 03/07/2024 16:53

Rio- César Tralli, 53 anos, se divertiu com um comentário feito por Alan Severiano, apresentador do "SPTV", telejornal local da Globo, nesta quarta-feira (3). O marido de Ticiane Pinheiro contou que foi um dos repórteres que cobriu a implementação do plano real em 1994.

fotogaleria

Após exibir um trecho da reportagem que foi ao ar em 12 de junho de 1994, mostrando Tralli naquela época, Severiano brincou: "Olha, o meu comentário aqui, César Tralli, é o seguinte: o real desvalorizou de 1994 para cá, mas o seu formol tá em dia ...Tá igualzinho 30 anos atrás".



"30 anos atrás, Alan Severiano", respondeu o jornalista que tinha apenas 23 anos quando fez a reportagem. Aos 24, Tralli virou correspondente em Londres.

O âncora do "Jornal Hoje" ainda brincou sobre a roupa usada há 30 anos. "Eu podia ter aproveitado e comprado um terno menor, cabiam uns três de mim naquele lá".