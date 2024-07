Programa de filha de Celso Portiolli desagrada e público detona escolha do SBT - Reprodução de vídeo

Programa de filha de Celso Portiolli desagrada e público detona escolha do SBTReprodução de vídeo

Publicado 03/07/2024 11:27 | Atualizado 03/07/2024 11:35

Rio - Laura Portiolli, de 22 anos, filha de Celso Portiolli, vai ganhar um espaço para exibir o "PodC Mais", do Youtube, no "SBT PodNight", uma sessão que a emissora exibe de madrugada, a partir desta sexta-feira (5). No entanto, após divulgação da prévia do programa, onde a jovem anuncia que o primeiro convidado será seu pai, o vídeo repercutiu e o publico detonou a escolha da empresa de comunicação de Silvio Santos.



"Os estudantes de televisão pensando que enfim teriam chance de se destacar e filhos de antigos apresentadores aparecendo em todos canais da TV", opinou um usuário do X, antigo twitter.

"Meu Deus… um robô? A diretora do SBT está tão empolgada com o Celso que resolver chamar a família agora", disparou outra pessoa. "Ser herdeira é ter tanto privilégio. Precisa de zero carisma", escreveu um terceiro internauta.

Após a repercussão, o apresentador do "Domingo Legal" saiu em defesa da filha. "Nunca pedi nada ao SBT em relação aos meus filhos. A Laura quis fazer o podcast dela no Youtube e está fazendo para aprender. Ela produz, edita e roteiriza. Se vira nos 30. Fiquei surpreso quando recebi a ligação, o 'PodDelas' ia deixar a grade e perguntaram se ela topava fazer. Perguntei a ela e a mesma autorizou o SBT usar os vídeos dela no 'PodNigth'. Ela não trabalha pro SBT, a emissora utiliza os vídeos dela no 'PodNight'. Só Isso. O trabalho dela é na internet".



Laura é apresentadora há um ano do "PodC Mais", no Youtube, uma variação do programa comandado por seu próprio pai na mesma plataforma da web, onde recebe convidados e os entrevista. Podcast é um formato de transmissão de conteúdo por áudio ou vídeo que se popularizou nos últimos anos.



Celso Portiolli também tem mais dois filhos, Pedro, de 19 anos, e Luana, de 16. Ele é casado com Suzana Marchi.

