Após acidente, Kayky Brito volta às novelas em Família É Tudo - Globo/ Beatriz Damy

Após acidente, Kayky Brito volta às novelas em Família É TudoGlobo/ Beatriz Damy

Publicado 05/07/2024 19:30

Rio - Kayky Brito está de volta às novelas após o grave acidente que sofreu em setembro do ano passado . O ator começou a gravar, nesta sexta-feira (5), sua participação na novela das sete da TV Globo, "Família É Tudo".

fotogaleria

Na trama, o artista vai interpretar Memo, brasileiro que Lupita (Daphne Bozaski) conheceu na Guatemala e com quem aprendeu português. O personagem, que tem previsão de aparecer na segunda quinzena de julho, integra uma famosa gangue no país da América Central e vai trazer preocupação para a secretária ao contar que o 'abuelito' dela corre risco de vida depois de se envolver com os bandidos.

De acordo com Memo, o avô de Lupita fez dívidas de jogo e precisa quitar o débito. Por meio de ligações, ele começa a pressionar a guatemalteca para que envie dinheiro para seu país natal de forma a salvar o avô dela da violência.

Relembre

Kayky foi atropelado na madrugada de sábado, 2 de setembro de 2023, na altura do posto 6, na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro, enquanto atravessava a pista em direção ao seu carro. O ator passou por cirurgias para fixação de fratura na pelve e no braço direito. Atualmente, ele segue com seu tratamento para total recuperação.