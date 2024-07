Márcia Sensitiva revela previsão que se recusa a fazer: Medo de morrer - Reprodução de vídeo

Publicado 05/07/2024 09:57

Rio - A astróloga e médium Márcia Fernandes, de 72 anos, mais conhecida como Márcia Sensitiva, revelou a previsão que se recusa a fazer, nesta quinta-feira (4), durante o programa "Conversa Com Bial", da TV Globo. Ela também detalhes da vida pessoal e da sua espiritualidade.



"Uma coisa que eu não falo é de traição, porque eu tenho medo de morrer. Vai procurar um detetive, minha senhora!", contou a astróloga enquanto "arrancava" risadas da plateia.

Em seguida, Pedro Bial perguntou quais são os pedidos mais comuns que ela recebe. "Interessante isso. A mulher pode ser a maior executiva, ela quer casar. 28 e 29 anos é aquele desespero [...] aí elas ficam loucas. Aí eu falo: 'calma!'. Os homens querem dinheiro. E os gays querem os dois, o que eu acho espetacular", opinou a "Sensitiva".Márcia relatou que começou a ver espíritos e conversar com eles aos cinco anos. Ela disse que seu dom foi herdado da vó e do pai, que também eram médiuns. A astróloga também detalhou uma de suas experiências sobrenaturais que a deixou muito assustada. "Eu cheguei de uma festa, fui deitar e estava um cheiro de queijo forte. Olhei debaixo da cama e tinha um homem morto, podre, cheio de bicho. Eu berrava tanto que o porteiro veio me perguntar o que estava acontecendo", relembrou.A médium fez sua primeira aparição na TV em 2001. Na época, ela viu um espírito junto de uma moça na plateia, que chorou porque tinha perdido a irmã há pouco tempo. Além de participações na televisão e no rádio, Márcia tem um canal no Youtube. Os vídeos da astróloga viralizaram nas redes sociais e ela começou a fazer sucesso com o público mais jovem. No entanto, no começo ela não entendeu e se incomodou com a repercussão das imagens.