Cris Poli, a Supernanny, participa de programa do SBTReprodução do SBT

Publicado 05/07/2024 10:06

Rio - Conhecida como Supernanny, Cris Poli reapareceu nas telinhas do SBT, nesta quinta-feira (04). A pedagoga de 79 anos participou do programa "Chega Mais", apresentado por Regina Volpato, Michelle Barros e Paulo Mathias, e comentou a experiência de ter comandado o reality show exibido pela emissora entre 2006 e 2014, em que auxiliava pais a estabelecerem rotina e limites aos filhos.

"Deu é bom comigo, porque é uma experiência e tanto que tive nesse programa. Hoje vou nos lugares e veem as pessoas assim, aí falam: 'Ah, eu quero te agradecer porque meu filho foi educado com o programa'. Não tenho consciência do alcance (do programa), na verdade. Foi muito mais do que imaginei que até a produção imaginou. O SBT tem muita repercussão e alcançou muitas famílias. Eu sou muito grata", afirmou a profissional no quadro "É Dia de TBT".

Cris lembrou que visitou cerca de 150 famílias ao longo do reality. "Teve transformação na vida das famílias", disse a pedagoga, que mesmo longe da TV, continua trabalhando com educação. "Hoje estou de volta na escola que ajudei a fundar há 25 anos. Estou como coordenadora do fundamental 1".

Na atração, Cris também se emocionou ao receber mensagens carinhosas dos familiares. "Obrigada por essa homenagem, pela lembrança. Vir aqui para o SBT traz lembranças muito boas. É um presente poder ter feito parte desse programa, por ter conhecido essas pessoas, poder estar com eles (familiares) é o que me enche de alegria e gratidão".