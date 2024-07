Marina Sena compartilha momentos íntimos ao lado de Juliano Floss - Reprodução / Instagram

Publicado 04/07/2024 18:23 | Atualizado 04/07/2024 18:38

Rio - Marina Sena e Juliano Floss, que assumiram o relacionamento na última quarta-feira (03), estão de passagem pela Europa, onde a cantora está em turnê. Nesta quinta-feira (04), Marina publicou um vídeo nas redes sociais de alguns registros íntimos dessa viagem do casal.

Nas imagens, a artista registra momentos de saudades do amado. "O celular dele descarregou e eu não tenho notícia dele", lamenta ela, com a cara de encontro ao vidro da janela do hotel, esperando ele aparecer.Logo depois, Juliano finalmente vai ao encontro de Marina. "Não acredito que estou na área VIP da gostosa", brinca ele, enquanto acompanha a preparação da cantora para um de seus shows. "Atravessei o Oceano Atlântico para ver o meu amor", diz.O influenciador revela o status de seu novo relacionamento. "Eu sou o namorado mesmo, é melhor eu me contentar com isso".