A atriz Mel MaiaReprodução/Instagram

Publicado 04/07/2024 16:59 | Atualizado 04/07/2024 17:45

Rio - Mel Maia, 20 anos, se manifestou após entrar para o assunto mais comentado do X, antigo Twitter, nesta quinta-feira (4), por conta de um vídeo íntimo falso e manipulado, atribuindo o nome dela a um encontro sexual com o traficante William Sousa Guedes, conhecido como Corolla, chefe do Morro São João, na Zona Norte, preso na quarta-feira (3).

A atriz desabafou em um perfil do Instagram contando que não usa o Twitter há muito tempo, pois considera uma rede social tóxica e afirmou que o vídeo que circula é uma montagem falsa. "Eu, Mel, tô pouco me f*, todo mundo sabe que é um vídeo de inteligência artificial, mas todo mundo insiste em falar que é real", iniciou a atriz.

"Vocês acham que em sã consciência eu deixaria alguém fazer um vídeo meu desse? Povo já inventou que eu morri, que eu bati em fotógrafo, que eu cuspi em fã, já inventaram coisas aterrorizantes sobre mim. Já fizeram até montagem minha pelada. Estou no ramo desde os 5 anos. Desde os meus 5 anos de idade eu sou obrigada a ver barbaridades sobre mim na internet. Nada novo sob o sol. Vai ser assim agora, amanhã, até o fim da minha carreira. Estou vivendo a minha vida muito bem", complementou.

Nas redes sociais tem sido comuns vídeos com montagens em que as imagens são manipuladas e colocam rostos de outras pessoas, incluindo famosas, em cenas de sexo ou nudez.

"Eu construo meu império do jeito que eu quiser, não do jeito que as pessoas acham que eu deveria construir. Sendo que eu tô nessa desde os meus 5 anos, mesmo trabalhando, e trabalhando de segunda a sábado e também estudando", concluiu Mel Maia.

Procurada pela reportagem, a assessoria da atriz disse que o vídeo que está circulando é falso. "A equipe jurídica da atriz Mel Maia já está ciente e tomará as medidas necessárias".