Rita Cadillac diz que Zezé di Camargo foi uma decepção - Reprodução/Instagram

Rita Cadillac diz que Zezé di Camargo foi uma decepçãoReprodução/Instagram

Publicado 04/07/2024 19:43 | Atualizado 04/07/2024 19:45

Rio - Rita Cadillac, 70 anos, revelou para Zilu Camargo, 61, que já recebeu Zezé di Camargo em sua casa, quando o sertanejo estava no início da carreira. Anos depois, após o sucesso, ela levou um fora do cantor ao fazer uma brincadeira sobre a altura dele, o que a deixou bastante decepcionada.

fotogaleria

"O Zezé passou a frequentar lá em casa porque eu tinha uma funcionária que era muito fã dele. Ele ia lá em casa, almoçava... Aí teve um dia que ele foi fazer uma foto pra capa do disco que ele precisava ter uma roupa e eu falei: 'se quiser, leva essa jaqueta'. E ele fez a foto e tá legal. Mas eu sempre brinquei muito com o Zezé, eu falava, 'Zezé, você tem que crescer um pouquinho mais...'", detalhou ao podcast "Café com Resposta", do canal do Youtube de Zilu.

Cadillac seguiu contando que após muitos anos reencontrou Zezé em um show e voltou a brincar: "Passei e falei: 'e aí, Zezé, cresceu?'. Ele olhou para a minha cara e falou assim: 'cresci tanto que posso entrar dentro de um shopping e comprar o shopping inteiro'", completou.

A ex-mulher do cantor admitiu que nunca soube que ele já ficou na casa da ex-chacrete e chegou a se desculpar pelo comportamento dele. "Mas posso lhe falar uma coisa? Nunca houve nada", garantiu Rita sobre um possível envolvimento entre eles.

"Eu nunca presenciei, jamais aceitaria uma resposta dessa, ainda mais sendo uma pessoa que um dia estendeu a mão", disse Zilu sobre o comportamento do ex-marido.