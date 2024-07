Após levar tapa na cara, Nego do Borel desafia filho de Otávio Mesquita - Reprodução / Instagram

Após levar tapa na cara, Nego do Borel desafia filho de Otávio MesquitaReprodução / Instagram

Publicado 04/07/2024 19:28 | Atualizado 04/07/2024 19:29

fotogaleria

No vídeo publicado por Nego, ele aparece ao lado da mãe, da avó e do mestre de boxe. "Assunto chato que eu não queria falar sobre. É o seguinte: Eu venho sendo perseguido por Luiz Mesquita. Você já deu um tapa na minha cara, me agrediu, e eu não fiz nada com você. Esse tempo todo, você vem postando coisas minhas na internet, expondo a mim e a minha família", iniciou ele."Eu sou homem igual você. Tem 30 anos, você é um cara velho, e o que você está fazendo é anti-jogo, não faz parte do boxe", disse ele. "Você me agrediu na covardia. Não ia falar sobre, mas tem muita gente falando que é marketing, não é isso. Isso que você fez não existe", continuou."Você quer desafiar, quer lutar comigo? Vou fazer uma parada de homem - o que você não fez comigo - eu vou viajar, ficar um mês fora. Quer muito lutar comigo? Vou propor uma coisa para você: se você for homem, você vem aqui no Rio. Você tem 24 horas", avisou."Venha no Rio e me desafia pessoalmente. Não vou te agredir, não vou te dar tapa na sua cara. Você me desafia cara a cara, pessoalmente. Posso aceitar uma luta com você, mas só se você for homem e vier cara a cara", disse.