Publicado 22/06/2024 10:27

Rio - Nego do Borel e Luiz Otávio Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita, se envolveram em mais uma briga, em São Paulo, na noite desta sexta-feira (21), com direito a tapa na cara e troca de acusações. O funkeiro publicou um vídeo da treta em sua rede social e avisou que iria denunciar e processar o influenciador digital. Depois, ele declarou que estava indo à delegacia.

Tudo começou quando Luiz publicou um vídeo lendo uma matéria que dizia que Nego tinha sido indiciado por violência doméstica contra a ex-namorada e, em seguida, apareceu de peruca e luvas de boxe. "E aí, Nego do Borel. Estou do jeitinho que você gosta. E agora, qual é a sua desculpa para não lutar comigo?", quis saber. O funkeiro compartilhou a publicação e detonou Luiz. "Esse cara é um lixo. Você pode continuar fazendo isso que eu não vou te dar palco, seu nanico".

Momentos depois, Nego mostrou que estava em um bar com os amigos e mandou um recado para o filho de Luiz Mesquita. "Irmão, vai viver a sua vida. Estou aqui tranquilão, com meus amigos. Você está ficando maluco. Mas se você insiste tanto e quer me perturbar, aí é contigo mesmo", disse. Na legenda do vídeo, ele escreveu: "Você é mal amado. Vai caçar uma mulher e me deixa irmão. Ou você gosta de negão?".

Em sua rede social, Luiz informou que estava indo até o local onde Nego estava. "Está achando que eu sou igual você, que sou cagão, medrosinho? Fica aí no bar, então". O cantor gravou o momento da chegada de Luiz no bar e a briga. "Você não quer show?", perguntou o filho de Otávio. "Primeiramente, respeita os outros e vem aqui para fora", pediu o funkeiro.

Fora do estabelecimento, os dois se encararam. "Quer aparecer? Tem que respeitar os outros. Eu não vou te dar mídia", declarou o cantor, que ganhou um tapa na cara após fazer um comentário sobre Otávio Mesquita. Eles foram separados por outras pessoas.

Nego postou o vídeo da briga e disse que tomaria as providências em relação ao caso. "Você está ferrado, seu merda, eu vou te denunciar e te jogar um processo que você vai vender sua casa pra me pagar, seu covarde. Luiz, você é um covarde, se prepare…". Logo depois, ele apagou a publicação.

Ida à delegacia

Nos stories, o artista disse que as provocações de Luiz começaram quando ele lutou com MC Gui, em fevereiro deste ano, e perdeu por nocaute técnico. Ao todo, a luta durou 1 minuto e 54 segundos. "Não sei o que esse cara quer, o que ele acha. O cara está me perturbando, postou um vídeo meu falando da minha vida, besteira. Estava aqui no bar, ele estava postando coisa para mim, eu estava postando coisa para ele, aí ele veio no bar e me agrediu. Isso não vai ficar assim. Já liguei para o meu advogado, ele já me orientou a ir à delegacia e estou indo", afirmou Nego, dentro do carro em que estava.

"Esse cara quer mídia, é um agressor. Está me perseguindo, estou me controlando... Ele foi lá no restaurante, e esse agressor deu um tapa na minha cara. Não se bate na cara de homem, isso não se faz, você me respeita. Você gosta de tirar onda comigo nessa porr*, você vai aprender a me respeitar", completou.

Luiz Otávio se manifesta

O filho de Otávio Mesquita deu sua versão sobre o histórico da briga com Nego e citou o tapa na cara que deu no cantor. "Eu fui homem e fui lá (no bar) pessoalmente conversar com ele. No meio da discussão, ele ofendeu o meu pai, e isso eu não aceito. Vocês viram o que aconteceu pra ele aprender a nunca mais falar o nome do meu pai ou de qualquer pessoa da minha família. Nego do Borel, para de ameaça, assina o contato com o mamá e vamos resolver isso no ringue, igual homem de verdade".



Briga no 'Domingo Legal'

Essa não é a primeira briga pública de Nego e Luiz. Os dois se estranharam no palco do "Domingo Legal" , do SBT, durante o quadro "Passa ou Repassa", em março. Após trocarem provocações durante o programa, o funkeiro não se segurou, partiu pra cima do filho de Otávio Mesquita e o empurrou. Celso Portiolli ficou sem graça com a situação e ajudou a apartar a briga.

