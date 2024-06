Ludmilla e Iza - Steff Lima / Divulgação

Ludmilla e IzaSteff Lima / Divulgação

Publicado 23/06/2024 12:20

Rio - Ludmilla, de 29 anos, anunciou, neste sábado (22), que Iza é a convidada especial da quarta edição do "Lud Session", que será disponibilizado na próxima terça-feira (25), a partir das 21h, em todas as plataformas digitais e no Youtube. Uma fotos das duas juntinhas também foi divulgada.

fotogaleria

"Vocês tanto pediram e está aí", disse a mulher de Brunna Gonçalves no Instagram. Grávida da primeira filha, Iza falou sobre a parceria musical com a cantora, em uma publicação feita no X, antigo Twitter. "Mais que oficial. Ainda levei a Nala comigo", escreveu ela.

Os internautas vibraram com a notícia. "Eu ainda estou surtando aqui, meu Deus. O feat dos meus sonhos acontecendo. Esse sim vai parar o brasil", afirmou um. "As maiorais", comentou outro. "Ansiosa", admitiu uma terceira pessoa.

Criado em 2021, o projeto acústico já teve as colaborações de Xamã, Gloria Groove e Luísa Sonza.