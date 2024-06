Gaby Amarantos arrasa em cliques de biquíni - Reprodução do Instagram / Camila Anac /

Publicado 23/06/2024 14:53 | Atualizado 23/06/2024 14:54

Rio - Gaby Amarantos, de 45 anos, colocou o corpão pra jogo em cliques compartilhados no Instagram, neste domingo (23). A cantora posou para uma série de fotos de biquíni enquanto curtia um dia de praia e encantou os internautas. Em uma das imagens, o bumbum da artista ficou em evidência.



"Eu sou a sereia do mar do mar, do mar (2x). Eu to deitada na areia to ouvindo o teu cantar (2x). O carimbó é muito quente. Da cintura pra baixo sou peixe, da cintura pra cima sou gente (2x)", escreveu Gaby na legenda.

Nos comentários, famosos e fãs elogiaram a cantora. "Deusa, poderosa, gostosa, tudona", disse Duda Brack. "Cada minuto que passa mais deusa", afirmou Johnny Hooker. "Maravilhosa", opinou um internauta. "Corpo brasileiro. Lindona", destacou outro. "Uhu! Os haters vão pirar! Domingo com muito tucupi, pirarucu e cupuaçu para eles, com a sereia do Pará! Arrasou", comentou uma terceira pessoa.

Recentemente, Gaby fez um desabafo em sua rede social após receber críticas por ter postado fotos de biquini. Ela disse que sempre que publica um registro mostrando o corpo, perde seguidores e recebe comentários maldosos. "Por que que toda vez que eu posto uma foto minha de biquíni, ali em um momento de autoestima com meu corpo que é real, as pessoas param de me seguir e me enchem de 'hate'? Se uma pessoa deixa de me seguir porque ela acha que a foto do meu corpo real feliz a incomodou, eu quero mesmo é que ela vá embora, ela não entendeu nada sobre o meu trabalho e sobre porque eu estou aqui".