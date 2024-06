Lucas Buda e Rebecca se casam em arraiá promovido por Romário - Vera Donato / Divulgação

Publicado 23/06/2024 13:08 | Atualizado 23/06/2024 13:11

Rio - Romário, de 58 anos, promoveu uma festa junina em sua casa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, neste sábado (22), e recebeu alguns amigos famosos. Intitulado "XVI Arraia do Baixola", o evento, para cerca de 500 convidados, teve a presença de Rick Tavares, Nando Rodrigues, Lucas Buda, Leidy Ellen, Rebecca e Naldo Benny, além de contar com decoração especial, comidas típicas e até quadrilha.

Dono dos hits "Amor de Chocolate" e "Exagerado", Naldo fez uma participação no show de Ugo Capelli, atração da festa, e demonstrou carinho pelo atual Presidente do América e Senador. "Quero falar pra todos vocês que eu tenho uma grande admiração por ele, eu nunca recuso um chamado dele...", destacou.

Rebecca e Lucas Buda foram os noivos do casamento caipira, um dos momentos mais divertidos do arraiá. Durante a cerimônia, o capoeirista ainda brincou: "Aqui podemos fazer um casamento aberto?", perguntou. Após o enlace matrimonial todos foram convidados a dançar a quadrilha do casal.

No convite da festa junina, Romário solicitou que os convidados levassem 2 kg de alimentos não perecíveis. Cerca de 1 tonelada de alimentos foram arrecadados no evento e serão doados para a Obra Social Dona Meca. E por falar no 'Baixinho', ele se vestiu à caráter e aproveitou muito o evento, sô!