Aline Wirley se pronuncia sobre saída de grupo do Rouge após exposição de Karin Hils Reprodução / Instagram

Publicado 23/06/2024 21:30 | Atualizado 23/06/2024 21:31

Rio -Aline Wirley se pronunciou nas redes sociais, neste domingo (23), sobre a exposição de Karin Hils a respeito da saída da ex-colega de banda de um grupo de WhatsApp do Rouge. A cantora rebateu a reclamação feita pela amiga, falou sobre os atritos profissionais entre elas e que priorizou a conexão pessoal com o grupo.

"Aline saiu do grupo...Ri muito quando vi esse stories da minha amiga Karin Hils ontem. Mandei mensagem pra Ka e rimos juntas. Na mensagem que vem antes do 'Aline saiu do grupo', eu disse algumas coisas que estavam em meu coração e que senti vontade de falar. Eu, de fato, sou uma entusiasta do Rouge, e insisto em deixar claro o tamanho da minha gratidão por tudo o que o Rouge me deu nessa vida", iniciou."Como disse na mensagem que mandei no grupo, eu amo o Rouge e amo a nossa história, mas a nossa relação como grupo é uma relação feita de muitas camadas, muitas expectativas e frustrações. E, confessando aqui, nossa dinâmica de grupo não é das melhores. Somos mulheres muito diferentes, e cada uma de nós lida com tudo o que foi o Rouge da sua maneira. E não existe certo ou errado nisso", continuou."Mas, é importante afirmar que dentro de uma dinâmica de grupo tudo que uma pessoa faz ou não, impacta em todas as outras pessoas envolvidas. E, por vezes isso pode ser bem desgastante. O que acontece é que querendo ou não, nós somos Rouge, e o Rouge tem uma força avassaladora de manifestação. É lindo ver, que depois de tantos anos, o Rouge ainda vive, e vira e mexe temos que lidar com possibilidades que surgem de trabalho pra nós, e muitas dessas vezes, a maneira como lidamos com tudo não é das mais saudáveis", acrescentou."Por isso ontem, depois de meses de uma possível negociação, de conversas e reuniões, resolvi sair do grupo dizendo na mensagem que sou muito melhor sendo pessoa física com cada uma delas, porque como Rouge, muitas das vezes as coisas se confundem. Pra quem ainda espera que nós trabalhemos juntas, digo que existem possibilidades, mas como somos cinco e tudo depende de que entremos em sintonia, pode ser que aconteça, pode ser que não. O Rouge é uma caixinha de surpresas. E tudo é possível!", declarou."Pra mim, na real, estamos falando aqui sobre relações humanas, sobre sonhos e desejos, sobre nossas diferenças, sobre como cada uma de nós enxerga e lida com a vida, e sobre como diante das nossas diferenças e complexidades fazemos as coisas funcionarem ou não. Enfim...Tanta coisa pra dizer, que daria até um doc. Eu gostaria de contar essa história. Quem sabe Amo vocês", finalizou.