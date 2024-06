Marido de Simone Mendes reencontra a família após retiro espiritual e emociona cantora - Reprodução / Instagram

Publicado 23/06/2024 16:56

Rio - Kaká Diniz, marido de Simone Mendes, passou quatro dias em um retiro espiritual. Neste domingo (23), através das redes sociais, a cantora se declarou ao marido e compartilhou um vídeo emocionante do reencontro de toda a família.

"Valeu a pena rodar o Brasil pra te dar esse Abraço , dizer que você é campeão e tbm o grande Amor das nossas Vidas ! Nós Te Amamos Kaká", escreveu a cantora na legenda da publicação.Kaká também se declarou para a cantora com um textão nas redes sociais. "Depois de 4 dias longe de tudo, longe das pessoas que eu amo, eu volto de encontro aos que me esperam. Foram 4 dias num processo que parecia interminável, mas, na verdade, enquanto eu resistia, era interminável", iniciou ele."Você nunca vai saber o que é desnecessário na sua vida até que você não precise mais delas. Quem falou isso? Não fui eu, foi o estóico Seneca. Você precisa aprender para poder assinar. Nunca queira ser o mais inteligente na mesa dos burros, ou o mais sábio na mesa dos tolos. Sente, aprenda e transborde para as pessoas que estão ao seu redor", continuou."Numa geração onde tudo que é trivial virou prioridade, um casamento bem-sucedido é uma grande afronta. É por isso que eu sou apaixonado pela família que construímos meu amor. Obrigado por ser essa mãe incrível, essa esposa indescritível e sabia", disse."Eu te amo, meu amor, nunca esqueça disso, Simone Mendes! O meu maior patrimônio não cabe numa conta bancária!", finalizou o empresário que é casado com a sertaneja desde 2013 e têm dois filhos juntos, Henry, de 9 anos, e Zaya, de 3.