Natascha Falcão lança novo álbum, inspirada em São JoãoMaika Mano / Divulgação

Publicado 24/06/2024 06:00

Rio - A atriz e cantora Natascha Falcão, de 35 anos, está a todo vapor. Enquanto dá vida à personagem Lola em "No Rancho Fundo", novela das seis da TV Globo, a pernambucana radicada no Rio há 10 anos lança seu terceiro trabalho na música, embalada pelas comemorações de São João.

"A festa mais linda do ano para mim sempre foi o São João. Tem uma magia, um romantismo, um fogo… É uma tradição encantadora. E eu amo cantar forró. Resolvi unir minhas paixões, a música, a arte, a festa, e criei 'Universo de Paixão' para aquecer os corações. O meu e o dos outros", explica.O EP "Universo da Paixão", que já está disponível nas plataformas de streaming, tem cinco faixas e um significado bem especial para a cantora. "É a realização de um desejo: cantar forró. O ritmo que é a cara do Nordeste e que representa a nossa cultura em todo o mundo, desde o fenomenal Luiz Gonzaga. 'Universo de Paixão' retrata os territórios da minha paixão, o que faz meu coração vibrar: falar de amor e cantar as músicas da minha terra", declara Natascha.O álbum, com selo da Biscoito Fino, é composto por cinco canções: "Timidez", "Me Usa", "Anjo Querubim", "Agora estou sofrendo" e "Melhor Assim". A cantora explica que a conexão do produto com o Dia de São João, comemorado nesta segunda-feira (24), está, principalmente, no ritmo."Mas também pela temática da paixão. Eu venho do teatro, então dramaturgia é tudo pra mim. Cada faixa é como um capítulo, uma fase do enamoramento. E os nomes já dizem. 'Timidez' é aquela fase platônica, que a gente espera que seja só uma fase (risos). Em 'Me usa', o encontro se dá... A safadeza. Já em 'Anjo Querubim, algo se quebra", descreve."'Agora Estou Sofrendo' é aquele momento 'não há amor para mim'. Desilusão total. E 'Melhor Assim' revisita a história, aceita o fim, porque vai ser melhor assim. Essa última faixa é o desfecho, mas um desfecho esperançoso, porque o melhor sempre está por vir", completa a artista."Melhor Assim", aliás, também ganhou um clipe inédito, lançado junto com o EP. O vídeo foi gravado no Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, a popular Feira de São Cristóvão, Zona Norte do Rio, tornando o resultado ainda mais especial. "É um pedacinho do Nordeste no Rio de Janeiro e um lugar que me emociona. Não é a toa que se chama Feira Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas", expressa a artista.Natascha, que foi indicada ao Grammy Latino, em 2023, pelo seu primeiro álbum, "Ave Mulher", comenta que as mulheres são a sua principal inspiração. "Por razões óbvias. Quando uma mulher se destaca, ela leva todas as outras com ela. Vocês femininas são a definição de futuro ancestral para mim", diz ela, elencando algumas das estrelas. "Anastacia, Marinês, Amelinha, Elba (Ramalho), Juliana Linhares, Vitória Rodrigues, Nise da Silveira, Marta, Maria Bonita… De todas as gerações e todos os campos do conhecimento".Em "No Rancho Fundo", a cantora, além de atuar, dá sua voz à música de abertura, interpretada ao lado de Elba, uma de suas inspirações. Para ela, o folhetim foi um presente. "Sou apaixonada por tudo e todos nesse Rancho Fundo. Sem falar que cantar a abertura ao lado de Elba, ter musica do meu album na trilha e ainda fazer parte da trama com uma personagem tão especial como a Lola, que ainda por cima canta em cena no Cabaré Voltagem… É surreal de lindo. Melhor do que eu pedi a Deus".Natascha Falcão encerra com um convite para as festas, mas em formato de cordel."O São João do meu Nordesteé mesmo um tesourotem cuscuz, tem mungunzáEu te garanto, é um estouro"Já perdi a conta de quanta fogueira eu puleiAo som da sanfona chorano e nós sorrinoSe tu for lá e num se emocionaraí eu ja num seisó sei que eu amo um festejo junino"