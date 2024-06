Clara Moneke muda visual e adere às tranças - Reprodução

Publicado 24/06/2024 22:30

Rio - Clara Moneke utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (24), para mostrar mudou o visual. Em seu Instagram, a atriz, que está no ar em "No Rancho Fundo", da TV Globo, revelou que aderiu às tranças no cabelo e recebeu elogios.

"Trança nova, vida nova. Ah, como eu amo ser negra", escreveu Clara na legenda da publicação. Nos cliques, a atriz posou na praia com um conjunto de biquini com estampa de onça, além de ter apostado em óculos escuros.

Os internautas fizeram questão de enaltecer a artista nos comentários do post. "Amo acompanhar sua trajetória linda", afirmou uma seguidora. "Perfeita", disse outra. "Sempre 'lindeuza'", ressaltou uma pessoa. "Perfeição", declarou uma fã.

