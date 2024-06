Anitta fala sobre encontro com Selma Blair após polêmica - Reprodução / X

Anitta fala sobre encontro com Selma Blair após polêmicaReprodução / X

Publicado 24/06/2024 22:01 | Atualizado 24/06/2024 22:08

Rio - Anitta se pronunciou, na noite desta segunda-feira (24), para falar sobre a polêmica que rolou no desfile da grife Schiaparelli, onde ela sentou ao lado da atriz Selma Blair e da empresária Kylie Jenner, mas foi supostamente ignorada por elas. No Stories do Instagram, a cantora rasgou elogios às famosas, demonstrando estar tudo bem entre elas.

fotogaleria

"Eu estava sentada ao lado de pessoas maravilhosas, super queridas. Todas muito queridas umas com as outras. A Kylie, um amor. Chegou falando com todos nós. A Selma, um amor. Essa atriz icônica. Eu tive a sorte de sentar ao lado, porque ela é maravilhosa. Além de icônica, é um amor de pessoa. A Doja também, queridíssima”, afirmou Anitta."A gente se emocionou junto em vários momentos do show. A Vênus, que já é minha amiga há um tempo, a gente tava fofocando super no início. Enfim, foi uma manhã maravilhosa, cercada de mulheres maravilhosas todas. Tô super feliz. Fui", finalizou.Nesta manhã, Anitta marcou presença em um desfile na Semana de Alta Costura de Paris, na França, e sentou-se ao lado de Selma Blair. Um vídeo da cantora interagindo com a atriz americana Kylie Jenner rendeu comentários na web e fãs acusam a dupla de ignorar a brasileira. Após a repercussão, Selma se pronunciou sobre a situação."Estou admitindo a derrota aqui. Fiquei maravilhada ao conhecer a Anitta. Já me tornei uma fã convicta. E então digo para a Anitta, assim como fiz hoje... você é uma força incrível. Um tesouro de rainha, uma das melhores para a alta costura Schiaparelli. Estávamos em uma zona. Mas antes de começar, brincamos carinhosamente sobre o gloss da Kylie", começou."Aparentemente eu estava animada. Nunca imaginei que minha linguagem corporal diria algo ofensivo para a Anitta ou para alguém próximo a mim. Estou totalmente maravilhada com [Anitta]. Encantada com sua presença, grata por uma linda manhã com uma fila de mulheres incríveis. Transportada para outro mundo a cada bela criação apresentada. Eu me envolvo aqui porque não suporto pensar que estava me afastando dessa criatura incrível, linda e perfeita. Essa é a verdade. E não acredito que seja gentil com sua 'rainha' apontar qualquer comportamento rude percebido por alguém próximo", disse, referindo-se aos fãs da cantora.