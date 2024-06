Alexandre Pato, Rebeca Abravanel, Patrícia Abravane e Fábio Faria - Reprodução/Instagram

Alexandre Pato, Rebeca Abravanel, Patrícia Abravane e Fábio FariaReprodução/Instagram

Publicado 24/06/2024 20:27 | Atualizado 24/06/2024 20:31

Rio - Filhas de Silvio Santos, Patrícia e Rebeca Abravanel prestigiaram, ao lado dos maridos, Fábio Faria e Alexandre Pato, o '10º Mouratoglou Annual Charity Gala', evento beneficente para arrecadar fundos e patrocinar novos tenistas, que aconteceu em Antibes, na França.

fotogaleria

Os casais foram ao evento a convite de Ronaldo Fenômeno que foi um dos homenageados do dia. "Alguns chamariam de noite de gala, “red carpet”, mas nós de rolê aleatório kkk. Foi uma noite muito divertida com a família e amigos em um evento para levantar fundos e patrocinar novos tenistas, o '10º Mouratoglou Annual Charity Gala'. Grata pelo convite do amigo @ronaldo que é um grande incentivador do Pedro no tênis e nos convidou para viver esses momentos tão incríveis!", escreveu Patrícia na legenda da postagem, nesta segunda-feira (24).



"O homenageado da noite foi Ronaldo, ‘O Fenômeno’, @victorialuizabarros estava em destaque como uma promessa dessa nova geração no tênis, o @pato também foi ao palco juntamente com @miketyson , o ícone do NBA @stevenash e vários outros atletas. Meu marido @fabiofaria.br não ficou de fora não… foi sorteado em uma rifa para assistir um campeonato de tênis em Londres!!! Sortudo hein!! Enfim, obrigado @patrickmouratoglou por tudo que você tem feito pelo tênis. O sucesso desse evento são os frutos que você plantou!", concluiu Patrícia.