Ao lado do advogado, Nego do Borel se manifesta sobre briga com filho de Otávio Mesquita - Reprodução/Instagram

Ao lado do advogado, Nego do Borel se manifesta sobre briga com filho de Otávio MesquitaReprodução/Instagram

Publicado 24/06/2024 18:14 | Atualizado 24/06/2024 18:16





"Não sou obrigado a lutar com esse louco, a justiça será feita de forma correta", escreveu ele na legenda do vídeo. Rio - Nego do Borel se manifestou nesta segunda-feira (24) sobre a briga que teve na última sexta-feira (21) com Luiz Otávio Mesquita, filho de Otávio Mesquita. Ao lado do seu advogado, o funkeiro iniciou agradecendo todas as mensagens de carinho que vem recebendo e afirmou que a agressão que sofreu foi real e nada combinada."Não sou obrigado a lutar com esse louco, a justiça será feita de forma correta", escreveu ele na legenda do vídeo.

fotogaleria



"Infelizmente, esse final de semana, tivemos um ocorrido muito sério, em que esse cara aí que vocês podem ver, que vocês sabem quem é esse engraçadinho, vem me seguindo, está atrás de mim o tempo todo. Desde o primeiro dia que eu vi esse cara, que eu não sabia quem era, aliás, até hoje eu não sei quem é, o que faz, enfim. Esse cara vem me desafiando pra lutar com ele no FMS", disse.



O cantor falou que Luiz acha que ele é obrigado a aceitar a luta. "E o boxe hoje me ensinou muita coisa. Quando eu treino boxe, eu não treino boxe só dentro do ringue. Eu treino a cabeça do boxe também fora do ringue. Porque quando você luta, você faz alguma arte marcial, isso não quer dizer que você tem que agredir, ou brigar com pessoas na rua, enfim, eu tô aprendendo isso", completou.



Nego ainda falou que os dois se zoam na internet, pelas redes sociais e que é perseguindo pelo filho de Otávio Mesquita o tempo todo.



"Até então eu não sabia que ia chegar a esse ponto, esse cara veio, me agrediu, enfim, aconteceu o que aconteceu e eu tô aqui pra falar com vocês que é sério, não é brincadeira isso que ele fez, ele me agrediu, ele me deu um tapa na cara, e eu vou sim denunciar ele, eu vou processar, vou correr atrás do meu direito e ele vai pagar pelo que ele fez", concluiu. "Infelizmente, esse final de semana, tivemos um ocorrido muito sério, em que esse cara aí que vocês podem ver, que vocês sabem quem é esse engraçadinho, vem me seguindo, está atrás de mim o tempo todo. Desde o primeiro dia que eu vi esse cara, que eu não sabia quem era, aliás, até hoje eu não sei quem é, o que faz, enfim. Esse cara vem me desafiando pra lutar com ele no FMS", disse.O cantor falou que Luiz acha que ele é obrigado a aceitar a luta. "E o boxe hoje me ensinou muita coisa. Quando eu treino boxe, eu não treino boxe só dentro do ringue. Eu treino a cabeça do boxe também fora do ringue. Porque quando você luta, você faz alguma arte marcial, isso não quer dizer que você tem que agredir, ou brigar com pessoas na rua, enfim, eu tô aprendendo isso", completou.Nego ainda falou que os dois se zoam na internet, pelas redes sociais e que é perseguindo pelo filho de Otávio Mesquita o tempo todo."Até então eu não sabia que ia chegar a esse ponto, esse cara veio, me agrediu, enfim, aconteceu o que aconteceu e eu tô aqui pra falar com vocês que é sério, não é brincadeira isso que ele fez, ele me agrediu, ele me deu um tapa na cara, e eu vou sim denunciar ele, eu vou processar, vou correr atrás do meu direito e ele vai pagar pelo que ele fez", concluiu.





O advogado do cantor, José Estevam Macedo disse que seu papel é defender o Nego do Borel fora do ringue. "No ringue ele se defende, fora do ringue eu defendo ele, então a gente vai levar as autoridades policiais, que a gente entende que o fato típico considera caracterizado como crime. Então a gente vai levar às autoridades policiais para que ela investigue a injúria real e o crime de stalking, crime de perseguição".



"Então a gente vai atrás dos nossos direitos. Obrigado por todas as mensagens. Mesquita, você vai pagar pelo que você fez", concluiu o funkeiro.

O outro lado

Segundo Luiz Otávio, as provocações de Nego do Borel já vêm de algum tempo. "A história com o Nego do Borel começou desde a vez em que ele convenceu o Thomaz [Costa] a ir lá em cima e me dá aquele empurrão covarde e ficou dando risada da minha cara", relatou o empresário, lembrando que venceu a luta contra o ex de Tati Zaqui e, em seguida, desafiou Nego do Borel para um combate, que não foi aceito.

Além disso, Luiz Otávio revelou que o cantor passou a fazer comentários ofensivos sobre sua namorada nas redes sociais. "Eu, como não tenho sangue de barata, comecei a falar do histórico problemático dele e expor tudo o que ele já tinha feito. Até o dia de hoje, que ele me intimou para ir pessoalmente falar cara a cara com ele", relatou.



O auge da desavença ocorreu quando Nego do Borel ofendeu Otávio Mesquita, pai de Luiz. "Isso eu não aceito. Para ele aprender a nunca mais falar o nome do meu pai ou de qualquer pessoa da minha família. Nego do Borel, para de ameaça e vamos resolver isso no ringue, igual homem de verdade", concluiu o empresário, desafiando o funkeiro para um confronto.