Ingra Soares celebra 11 meses do filho Arthur - Reprodução/Instagram

Ingra Soares celebra 11 meses do filho ArthurReprodução/Instagram

Publicado 24/06/2024 16:46

Rio - Arthur, filho de Zé Vaqueiro e Ingra Soares, completa 11 meses nesta segunda-feira (24) e ganhou uma homenagem da mãe. A influenciadora visitou o filho, que nasce com síndrome de Patau, no hospital. "11 meses de vida e muita força. Meu pequenino", escreveu ela na imagem postada no Instagram.

fotogaleria

Recentemente, Ingra compartilhou alguns momentos do susto que ela e o cantor tiveram no mês passado após Arthur ter uma parada cardíaca. “O meu corpo todo tremendo, mas eu não conseguia ficar sem fazer nada. Era fazendo e orando”, disse nos Stories do Instagram.



O menino estava em casa após a alta e tudo aconteceu de maneira muito rápida e assustadora. "Eu não consigo explicar o que senti. Não consegui pensar em mais nada, só em agir para salvar o meu filho. Quero agradecer a Dra. Morgana que nos ajudou fazendo manobras", contou ela na ocasião.

Síndrome de patau

Segundo informações obtidas no site oficial da Rede D´or, a causa da síndrome de Patau está relacionada com a trissomia do cromossomo 13. Ela ocorre quando o paciente possui uma falha genética e apresenta 3 cromossomos no grupo 13. Ela pode causar atraso mental, má-formação de olhos, orelhas e pés, microcefalia, problems cardíacos, dentre outros.