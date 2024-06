Cariúcha está internada após cirurgia para retirar miomas - Divulgação

Publicado 24/06/2024 13:52 | Atualizado 24/06/2024 18:47

Rio - Cariúcha, 33 anos, apresentadora do "Fofocaizando", do SBT e jurada do "Programa do Ratinho", segue internada na unidade semi-intensiva do Hospital São Luiz, no Morumbi, em São Paulo e tem previsão de alta para o quarto ainda nesta segunda-fira (24).

"O médico disse se ela continuar com essa evolução pode ser que amanhã (25) ela tenha alta. Ela não pode ter nenhuma emoção, não pode rir porque dói muito", contou o assessor dela ao DIA.

Nesta tarde, Caiúcha gravou um vídeo para agradecer o carinho dos fãs e dar mais detalhes sobre seu estado de saúde. "Eu não posso falar muito porque me dá falta de ar. Hoje eu saí da semi-UTI, tô viva, tirei os miomas, em breve eu tô aí, continuem orando por mim. Cada dia tô me recuperando mais. Já sai dos aparelhos e queria muito agradecer todo o carinho dos meus fãs, do SBT e do Fofocalizando. Queria mandar um beijo pros meus colegas que estou sentindo muita saudade, para o Leo Dias, às camareiras e a faxineira. Muita saudades de vocês".



"Como eu falei com a minha mãe hoje: 'eu vivo de milagres'. Deus tem um propósito para minha vida, a resposta é que eu vivo de milagres", finalizou.

Na sexta-feira (21), ela foi submetida a uma cirurgia de emergênci a para a retirada de 17 miomas no útero, que durou cerca de oito horas. No dia anterior, ela sofreu com fortes dores abdominais e sangramento intenso.

O que é mioma?

Segundo informações obtidas no site oficial da rede D´or, o mioma é considerado um tumor benigno relativamente comum, "que pode surgir no útero da paciente, mais especificamente na estrutura muscular do útero chamado de miométrio. É como se formassem nódulos nesse tecido".

Entre os sintomas mais comuns em pacientes com miomas estão: sangramento menstrual muito intenso e excessivo, peso na pelve, pressão na bexiga; dor na lombar e no abdômen; desconforto e cólicas abdominais; dor ao ter relações sexuais e dificuldade para engravidar.

Confira o vídeo: