Publicado 24/06/2024 20:09 | Atualizado 24/06/2024 20:16

Rio - Igor Rickli e Aline Wirley participaram do programa "Sem Censura", da TV Brasil, desta segunda-feira (24). Durante a conversa, o ator opinou sobre o "Big Brother Brasil". Ele relatou que o filho do casal chegou a receber ameaças de morte durante o "BBB23", edição da qual Aline foi vice-campeã.

"A Aline é uma mulher que lutou a vida inteira, trabalhou, fez de tudo, veio do interior, passou por diversas situações e de repente as pessoas pegam um recorte da vida e usam aquilo", iniciou.

"E quando você vê o nome do meu filho está em ameaças de morte. A internet não tem limites, e ela veta, é doentio. Eu senti o impacto, mas graças a Deus eu sou muito conectado com a fé, e com energia, fiz uma blindagem e com a minha família ninguém mexe. Eu entendi que é uma grande loucura! E não tem muito critério. É só por um prazer, de destruir a imagem do outro", desabafou.



"É um coliseu. Eu não acho nada saudável. Acho o ‘Big Brother’ um horror. Às vezes é bom, mas geralmente é um desserviço à sociedade", afirmou.

