Manu Gavassi posa em clima de romance com o noivoReprodução

Publicado 24/06/2024 17:49

Rio - Manu Gavassi compartilhou uma série de fotos, neste domingo (23), em clima de romance com o noivo, Jullio Reis. Em seu Instagram, a artista falou sobre a noite que passaram na praia na companhia de amigos e ressaltou a importância de ter aprendido a focar em sua vida pessoal.

fotogaleria

"Uma noite de lua cheia na praia (com algum tipo de fenômeno que acontece de tempos em tempos, não sei dizer mas vi no Google), fogueira com playlist que foi de ultra mega hippie 'hablando español' para trilha de 'Senhor dos Anéis' e Lilly Allen, vinho branco Chardonnay, risadinhas mil, beijinho Tumblr, filtro 'cool' [legal, em português] da câmera do Alli que parece que ele vai expor em Berlim. Amo vocês. Amo nossa vida. Amo que aprendi a ter vida pessoal (sem culpa capricorniana) nos últimos anos e é irado", escreveu na legenda da publicação.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi)